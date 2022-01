MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Arriva la stretta sulla capienza consentita negli stadi per le prossime giornate: la Lega Serie A, che si è riunita oggi in un’assemblea d’urgenza, ha deciso che potranno accedere 5 mila tifosi negli impianti per le partite che andranno in programma il 16 e il 23 gennaio.

Le giornate in questione saranno la 22a e la 23a di Serie A. Due weekend in cui ci saranno match importanti: domenica 16 gennaio è prevista la sfida fra Atalanta e Inter; nel fine settimana successivo andranno in scena Lazio-Atalanta e Milan-Juventus.

