Il Milan, nonostante le tante assenze (Theo su tutti), vince in trasferta contro l’Empoli grazie ai gol di Ballo Toure (94’) e Leao (97’). Roma corsara a San Siro. La formazione di Mourinho (assente per squalifica) batte l’Inter in rimonta e si porta al quarto posto in classifica in attesa dei match della domenica.

In vetta si conferma invece il Napoli di Luciano Spalletti che si sbarazza del Torino per 3-1 grazie alla doppietta di Zambo Anguissa.

I RISULTATI

Sabato 1 ottobre

Napoli – Torino: FINALE 3 – 1 Marcatori: 6′ p.t. Anguissa (N), 12′ p.t. Anguissa 12′ p.t. (N), 37′ p.t. Kvaratskhelia (N), 44′ p.t. Sanabria (T)

Inter – Roma: FINALE 1 – 2 Marcatori: 30′ p.t. Dimarco (I), 39′ p.t. Dybala (R), 30′ s.t. Smalling (R) – LE PAGELLE

Empoli – Milan: FINALE 1 – 3 Marcatori: 35’ s.t. Rebic (M), 47’ s.t. Bajrami (E), 49’ s.t. Ballo Toure (M), 52’ s.t. Leao (M)

Domenica 2 ottobre

Lazio – Spezia: ore 12.30

Lecce – Cremonese: ore 15

Sampdoria – Monza: ore 15

Sassuolo – Salernitana: ore 15

Atalanta – Fiorentina: ore 18

Juventus – Bologna: ore 20.45

Lunedì 3 ottobre

Verona – Udinese: ore 20.45