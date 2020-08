Nella serata in cui Ciro Immobile eguaglia il record di gol Higuain e la Juventus perde ancora (stavolta per mano della Roma, si chiude la corsa al secondo posto: ad aggiudicarselo è l’Inter che batte 0-2 l’Atalanta e chiude alle spalle dei bianconeri per un solo punto. La Dea (pur a punti con la Lazio a quota 78) chiude terza, mentre i biancocelesti – ko a Napoli – devono accontentarsi del quarto posto. Il Milan chiude invece con un’altra vittoria, confermandosi la squadra che ha fatto più ponti nel post lockdown. Ora resta “solo” l’ultimo verdetto, quello in zona salvezza: Genoa e Lecce, infatti, ospitano rispettivamente Verona e Parma, in palio la permanenza nel campionato maggiore. (LE COMBINAZIONI).

I RISULTATI





Sabato 1 agosto

Brescia – Sampdoria: FINALE 1 – 1 Marcatori: 41′ p.t. Leris (S), 49′ p.t. Torregrossa (B) su rigore. Al 27′ p.t. Quagliarella (S) sbaglia un rigore, 47′ s.t. Askildsen (S) espulso

Atalanta – Inter: FINALE 0 – 2 Marcatori: 1′ p.t. D’Ambrosio (I), 20′ p.t. Young (I)

Juventus – Roma: FINALE 1 – 3 Marcatori: 5′ p.t. Higuain (J), 23′ p.t. Kalinic (R), 44′ p.t. Perotti (R) su rigore, 7′ s.t. Perotti (R)

Milan – Cagliari: FINALE 3 – 0 Marcatori: 11′ p.t. autogol Klavan (M), 10′ s.t. Ibrahimovic (M), 12 ‘ s.t. Castillejo (M). Al 44’ p.t. Ibrahimovic sbaglia un rigore.

Napoli – Lazio: FINALE 2 – 1 Marcatori: 9′ p.t. Ruiz (N), 22′ p.t. Immobile (L), 9′ s.t. Insigne (N) su rigore, 48′ s.t. Politano (N)

Domenica 2 agosto

Spal – Fiorentina: ore 18.00

Bologna – Torino: ore 20.45

Genoa – Verona: ore 20.45

Lecce – Parma: ore 20.45

Sassuolo – Udinese: ore 20.45