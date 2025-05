Serie A, stabiliti gli orari della 37a giornata: il programma completo / UFFICIALE

La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari della 37a giornata. Le squadre che condividono lo stesso obiettivo di classifica scenderanno in campo in contemporanea domenica 18 maggio alle ore 20.45

L’unico match fuori da questa logica sarà Genoa – Atalanta, con fischio d’inizio sabato 17 maggio alle ore 20.45. Entrambe le squadre, infatti, non hanno più obiettivi da raggiungere: il Genoa è già salvo, mentre l’Atalanta ha conquistato l’accesso alla prossima Champions League grazie alla vittoria nell’ultimo turno contro la Roma.

Il comunicato della Lega Serie A

Rilevata la specifica esigenza che nelle ultime due giornate del Campionato di Serie A Enilive 2024/2025 venga rispettata la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica, di seguito le gare il cui inizio deve avvenire in contemporanea in occasione della 37^ giornata:





Sabato 17 maggio 2025 ore 20.45

GENOA-ATALANTA

Domenica 18 maggio 2025 ore 20.45

CAGLIARI-VENEZIA

FIORENTINA-BOLOGNA

HELLAS VERONA-COMO

INTER-LAZIO

JUVENTUS-UDINESE

LECCE-TORINO

MONZA-EMPOLI

PARMA-NAPOLI

ROMA-MILAN

Visto l’art. 54, comma 3, delle NOIF, si dispone che il termine di tolleranza per l’attesa della presentazione delle squadre in campo, previsto dall’art. 54, comma 2 delle NOIF, sia ridotto a 5 minuti per le sopra elencate gare.

LEGGI ANCHE

PALERMO – CARRARESE, LE PROBABILI FORMAZIONI