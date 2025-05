Nissa, Russello: “Soddisfatto della stagione ma potevamo fare di più”

La Nissa, da neopromossa, è stata tra le squadre rivelazione del campionato di Serie D girone I chiudendo al sesto posto a soli quattro punti dalla zona playoff. Ne abbiamo parlato con il direttore Ernesto Russello.

Il bilancio della stagione?

“Ci teniamo stretto il sesto posto, anche se potevamo fare sicuramente qualcosa in più. Inizialmente ci è mancato qualcosa, spesso andavamo in vantaggio ma chiudevamo in pareggio. Una stagione positiva, ma mi aspettavo qualcosa di più perché la squadra tecnicamente era forte, ci è mancata continuità sopratutto nella parte finale del campionato”.





Siete stati tra le rivelazioni di questo campionato.

“Sì eravamo una neopromossa, ma abbiamo una società solida, con un presidente che tanti ci invidiano, siamo un capoluogo di provincia. Il sesto posto in Serie D significa che siamo calcisticamente parlando immediatamente alle spalle di Palermo, Catania, Trapani, Messina e Siracusa, ma ribadisco che potevamo fare qualcosa di più. Dovevamo avere più continuità”.

Il prossimo anno si vuole alzare l’asticella?

“L’ambizione del presidente Giovannone è sotto gli occhi di tutti. Intanto vorremo migliorarci, sia dal punto di vista tecnico che in tutti gli altri settori. La società ha messo dentro figure professionali e ce ne saranno altre a breve. Chi viene a Caltanissetta sa che trova una società super organizzata dove ai tesserati non manca niente. Si lavora in maniera oculata e senza ansia”.

State già lavorando alla prossima stagione alle riconferme?

“Sì, stiamo già cominciando a programmare il campionato 2025/2026. A breve col presidente inizieremo a lavorare sulla figura di allenatore. Stiamo cercando di individuare un allenatore in gamba, ce ne sono tanti, che guidi una squadra di alta classifica. Riconferme calciatori? Qualche chiacchiera è stata già fatta, ma ovviamente i matrimoni si devono fare in due. Posso sicuramente dire che sarà un organico di 22/23 calciatori bravi e professionali”.