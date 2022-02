MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

La Corte Sportiva d’Appello della Figc ha accolto il ricorso della Salernitana e deciso che la partita contro l’Udinese va giocata. Via dunque la vittoria a tavolino per i bianconeri ma anche il punto di penalizzazione alla Salernitana deciso dal giudice sportivo. E cambia dunque anche la classifica di Serie A: l’Udinese perde i tre punti; la Salernitana (comunque vada) riacquista un punto.

IL COMUNICATO

“Nell’udienza fissata il 14 febbraio 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 154/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 s.r.l. in data 19.01.2022, avverso le sanzioni:

– perdita della gara per 0-3;

– penalizzazione di 1 punto in classifica per la stagione sportiva 2021-2022, inflitte alla reclamante in relazione alla gara Udinese/Salernitana del 21.12.2021;

uditi gli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Francesco Fimmanò e Salvatore Sica; ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, annulla le sanzioni irrogate e ordina di comunicare il provvedimento alla Lega Nazionale Professionisti serie A per il conseguente svolgimento della gara”.

COME CAMBIA LA CLASSIFICA DI SERIE A

Milan 55

Inter 54

Napoli 53

Juventus 46

Atalanta 44

Lazio 42

Roma 40

Fiorentina 36

Verona 36

Torino 32

Empoli 31

Sassuolo 30

Bologna 28

Udinese 24

Spezia 26

Sampdoria 23

Venezia 21

Cagliari 21

Genoa 15

Salernitana 13