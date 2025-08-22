Serie B, 1a giornata: si inizia a Pescara, il Palermo ospita la Reggiana
Si alza il sipario sulla nuova Serie B 2025/26. L’opening match sarà a Pescara, dove i biancazzurri affronteranno il Cesena di Mignani. Il calendario propone subito sfide di grande interesse, come Venezia–Bari, mentre il Palermo debutta davanti al proprio pubblico ospitando la Reggiana
Il programma
Venerdì 22 agosto
Pescara – Cesena: ore 21.00
Sabato 23 agosto
Empoli – Padova: ore 19.00
Virtus Entella – Juve Stabia: ore 19.00
Monza – Mantova: ore 21.00
Palermo – Reggiana: ore 21.00
Domenica 24 agosto
Spezia – Carrarese: ore 19.00
Venezia – Bari: ore 19.00
Catanzaro – Sudtirol: ore 21.00
Frosinone – Avellino: ore 21.00
Lunedì 25 agosto
Sampdoria – Modena: ore 20.30