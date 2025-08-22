​​

Serie B, 1a giornata: si inizia a Pescara, il Palermo ospita la Reggiana

Redazione 22/08/2025





Si alza il sipario sulla nuova Serie B 2025/26. L’opening match sarà a Pescara, dove i biancazzurri affronteranno il Cesena di Mignani. Il calendario propone subito sfide di grande interesse, come Venezia–Bari, mentre il Palermo debutta davanti al proprio pubblico ospitando la Reggiana

Il programma

Venerdì 22 agosto

Pescara – Cesena: ore 21.00


Sabato 23 agosto

Empoli – Padova: ore 19.00

Virtus Entella – Juve Stabia: ore 19.00

Monza – Mantova: ore 21.00

Palermo – Reggiana: ore 21.00

Domenica 24 agosto

Spezia – Carrarese: ore 19.00

Venezia – Bari: ore 19.00

Catanzaro – Sudtirol: ore 21.00

Frosinone – Avellino: ore 21.00

Lunedì 25 agosto

Sampdoria – Modena: ore 20.30

 

 

