Catania, col Foggia previste circa 14 mila presenze al “Massimino”

È tempo di debutto in campionato anche per il Catania. Domenica 24 agosto, alle ore 21.00, i rossazzurri affronteranno il Foggia al “Massimino” nella prima giornata del girone C di Serie C. Secondo quanto riporta La Sicilia, sugli spalti potrebbero esserci circa 14 mila spettatori.

La Curva Nord è ormai vicina al sold out e gli abbonamenti hanno già superato quota 11 mila: un dato che testimonia la voglia dei tifosi etnei di lasciarsi alle spalle le delusioni recenti e accompagnare la squadra verso una stagione da protagonisti.

Da segnalare che il settore ospiti rimarrà chiuso per decisione delle autorità competenti. Toscano e i suoi puntano a partire con il piede giusto dopo la delusione per l’eliminazione in Coppa Italia di Serie C contro il Crotone. Di fronte, però, ci sarà il Foggia di Delio Rossi, reduce dal successo ottenuto nel preliminare contro il Siracusa.





LEGGI ANCHE

PALERMO – REGGIANA, LE PROBABILI FORMAZIONI