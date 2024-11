Serie B, fuga delle prime tre: playoff a rischio? Cosa dice il regolamento

Le prime tre classificate in Serie B stanno tenendo un passo importante e si è creato un solco con le altre. Il Pisa è primo con 30 punti, il Sassuolo occupa il secondo posto a quota 28, mentre lo Spezia è terzo con 27 punti. Al quarto posto c’è il Cesena, che ha un ritardo dalla terza posizione di sei lunghezze.

La ‘fuga’ delle prime tre è ancora più rimarcata dai flop di squadre importanti come Cremonese, Palermo e Sampdoria. La squadra di Corini è quinta con 18 punti, i rosanero occupano il settimo posto con 17 mentre i blucerchiati sono addirittura dodicesimi con 15 punti. Un rendimento al momento molto al di sotto delle aspettative, dovevano essere tutti organici in grado di lottare per la promozione diretta.

È ancora presto per emettere sentenze definitive, il campionato di Serie B regala sempre sorprese e i playoff rimangono comunque un’opzione per andare in Serie A. Nel regolamento, però, è inserita un’ipotesi che prevede il mancato svolgimento degli spareggi promozione.





Cosa dice il regolamento

L’individuazione delle società promosse dal Campionato Serie BKT, per la stagione sportiva 2024/2025, in deroga all’art. 49 delle N.O.I.F., avviene con la seguente formula:

PROMOZIONE

acquisiscono direttamente il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie A le squadre classificate al 1° e 2° posto del Campionato Serie BKT. La squadra classificata al 3° posto acquisisce direttamente il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie A se il distacco dalla squadra classificata al 4° posto supera i 14 punti

qualora il distacco in classifica non superi i 14 punti, la terza squadra che acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie A è individuata con la disputa di play-off.

Al momento, il distacco tra lo Spezia e il Cesena è di 6 punti, quindi i playoff si giocherebbero. Sembra difficile vedere a fine campionato un distacco tra la terza e la quarta superiore a 14 punti, ma è un’opzione da non sottovalutare considerando la mancanza di continuità delle concorrenti.

LEGGI ANCHE

PALERMO A PASSO DI LUMACA