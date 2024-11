Il Messina torna a vincere, Petrungaro: “Ora gli scontri diretti, ci serve continuità”

Il terzo gol di Luca Petrungaro ha regalato al Messina la seconda vittoria in campionato e tre punti importanti in ottica classifica. L’esterno romano ha trasformato il secondo rigore stagionale, una rete pesantissima che ha permesso alla squadra di Modica (che non è intervenuto in sala stampa) di respirare dopo settimane complicate.

Il pareggio nel derby col Catania e la vittoria contro il Giugliano possono rappresentare la svolta per il Messina: “L’importante è avere occasioni, come non era accaduto a Catania. I gol arriveranno. Andiamo avanti così anche se a livello personale non sono soddisfatto. Mi sono messo in testa una cosa e spero di raggiungerla, ma prima viene la squadra e poi gli obiettivi personali”.

Petrungaro guarda con fiducia al futuro: “Ci serve continuità. Le prestazioni erano un po’ mancate ultimamente ma ce la siamo giocati con tutti. Adesso arrivano gli scontri diretti, a cui dobbiamo farci trovare pronti, a partire da Altamura”.





