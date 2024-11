Il Catania perde a Crotone, Toscano: “È un problema mentale”

Brutta sconfitta per il Catania. Gli etnei perdono sul campo del Crotone dopo aver giocato un pessimo primo tempo; non basta la reazione della ripresa, finisce 3 – 2 per i calabresi. L’allenatore Domenico Toscano commenta con amarezza il risultato, che fa scendere la squadra al nono posto.

“Devi sempre restare in partita, consapevole della tua forza e che la gara puoi rimetterla in piedi, come già successo a Foggia e su qualche situazione creata a Crotone fino al 95′. È un problema mentale, dobbiamo fare uno step in avanti su questo profilo prestando attenzione alle variabili che si possono creare in partita”, afferma.

“In questo momento è importante parlare poco e lavorare tanto – continua Toscano – . Gli errori dei singoli incidono e stanno incidendo più del dovuto in questa fase del campionato. Dobbiamo crescere sul piano caratteriale e giocare con più coraggio”.





