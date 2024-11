Manchester City, quarta sconfitta consecutiva: Guardiola in difficoltà

Il Manchester City sta attraversando un momento difficile. Sabato contro il Brighton è arrivata la quarta sconfitta consecutiva tra campionato e coppe. Dopo aver dominato le ultime stagioni, la squadra di Pep Guardiola sembra ora in affanno, incapace di ritrovare la continuità. C’è aria di fine ciclo.

La crisi di risultati ha messo sotto pressione Guardiola, che ha il contratto in scadenza e ancora non ha chiarito il suo futuro. Per la prima volta da quando è allenatore in Premier, lo spagnolo subisce una serie così negativa di sconfitte. Nella sua carriera una sola volta ha perso quattro partite consecutive e non col City (Bayern, stagione 2024/15).

Nonostante la qualità dei suoi giocatori, Guardiola non riesce a rivitalizzare una formazione che sembra aver perso solidità. I cambiamenti tattici e le rotazioni non hanno ancora prodotto i frutti sperati e la squadra fatica a mantenere il controllo delle partite. L’addio annunciato di Txiki Begiristain, storico d.s. del Manchester City e molto legato a Guardiola, contribuisce a creare un’aria di fine ciclo.





In campionato le due sconfitte con Brighton e Bournemouth hanno fatto perdere molto terreno dalla capolista Liverpool, portando la squadra di Guardiola a otto punti di distacco. Nelle altre competizioni le difficoltà sono le stesse. Nella coppa di lega il City è stato eliminato dal Tottenham e in Europa lo Sporting di Amorim (prossimo allenatore del Manchester United) gli ha inflitto una pesante sconfitta per 4 – 1.

Nonostante il periodo difficile è troppo presto per parlare di crisi definitiva. La qualità della rosa e l’esperienza di Guardiola potrebbero essere la chiave per uscire da questo momento negativo. Tuttavia, è chiaro che il City deve reagire al più presto se vuole mantenere il sogno di vincere altri titoli e non perdere ulteriore terreno in campionato e in Champions League.

