Palermo Futsal Club, é disfatta rosanero: ko nello scontro diretto

La settima giornata del campionato di Serie C2 evidenzia la pesante sconfitta del Palermo Futsal Club in casa del Pioppo, nello scontro diretto per la vetta della classifica. Una sfida mai in equilibrio, con gli avversari nettamente in controllo della sfida. Risultato finale di 8-2 con le reti, utili solo per le statistiche, di Gennaro e Fiorentino.

Il primo tempo si apre con il Pioppo immediatamente in attacco. La formazione rosanero viene schiacciata dalle avanzate locali che si portano in vantaggio con Lanza, bravissimo con il piattone. Manciata di secondi ed il raddoppio viene confezionato dalla giocata di Prestigiacomo che pesca sul secondo palo Di Simone. I rosanero subiscono il colpo e si ritrovano sotto di addirittura 5 gol con le reti ancora di Di Simone e Maiorana. Gennaro accorcia le distanze sul passaggio di Vivarelli ed è qui che inizia lo show del portiere Maggio. L’esperto estremo difensore para in successione 3 tiri liberi, calciati rispettivamente da Gennaro, La Fiura e Vivarelli.

La seconda frazione non dà gli esiti sperati con il Pioppo che trova la rete con Di Simone, scatenato ed autore di un poker, dopo un buon recupero palla in pressing. Chiudono la partita ancora Lanza e Prestigiacomo, quest’ultimo su rigore. Nel finale la ciurma di mister Gentile prova a rendere meno amaro il rientro a casa. Fiorentino su tiro libero batte Maggio e accorcia le distanze ma il tempo è ormai terminato. Triplice fischio e vittoria del Pioppo che fa vedere i muscoli e annienta il Palermo Futsal Club.





Brutta battuta d’arresto per i rosanero che sono subito chiamati alla risposta mercoledì 13 novembre contro il Real Sports. La sfida, valevole per il primo turno di Coppa Sicilia, sarà il primo atto dei due previsti. Palla al centro mercoledì 13 novembre alle ore 20:15 con il Palermo Futsal Club che torna tra le mura amiche del Tocha Stadium.

