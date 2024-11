Lecce, Marco Giampaolo è il nuovo allenatore / UFFICIALE

Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Lecce. La società salentina ha ufficializzato la firma dell’ex Sampdoria, che prende il posto dell’esonerato Luca Gotti. L’ultima esperienza di Giampaolo risale a due stagioni fa, quando stava affrontando la sua seconda esperienza con i blucerchiati.

Ha firmato un contratto fino al termine della stagione con opzione per la prossima al raggiungimento della salvezza. Giampaolo torna in panchina dopo l’esperienza con la Sampdoria nel 2022. L’allenatore non è riuscito a replicare i risultati della sua prima avventura, dal 2016 al 2019. Ora una nuova possibilità da non sprecare, vista la fase calante della carriera del preparato tecnico.

LA NOTA DEL LECCE

U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della Prima Squadra è stata affidata a mister Marco Giampaolo. Il tecnico ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2025, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza





Formeranno lo staff tecnico a disposizione di mister Giampaolo:

Allenatore in seconda Francesco Conti

Collaboratore Tecnico Fabio Micarelli

Preparatore Atletico Samuele Melotto

Peparatore Atletico – recupero infortunati Giovanni De Luca (confermato)

(confermato) Preparatori dei Portieri Raffaele Clemente (confermato)

(confermato) Preparatori dei Portieri Luigi Sassanelli (confermato)

(confermato) Match Analyst Alcide Di Salvatore

Match Analyst Simone Greco (confermato)

LEGGI ANCHE

DI MARIANO: “I CAMPIONATI SI POSSONO RIBALTARE”