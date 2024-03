Serie C Girone C, 29a giornata: il Messina sfida il Brindisi

La 29a giornata del Girone C di Serie C si apre con il Messina, che gioca sul campo del Brindisi ultimo in classifica. Il Catania, dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia Serie C, riceve il Monterosi Tuscia al “Massimino”.

LE PARTITE

Sabato 2 marzo

Brindisi – Messina: ore 18.30

Benevento – Foggia: ore 20.45

Crotone – Giugliano: ore 20.45

Sorrento – Potenza: ore 20.45

Domenica 3 marzo

Catania – Monterosi: ore 14.00

Virtus Francavilla – Latina: ore 14.00

Audace Cerignola – Avellino: ore 18.30

Picerno – Monopoli: ore 18.30

Turris – Taranto: ore 18.30

Lunedì 4 marzo

Juve Stabia – Casertana: ore 20.30

