Serie C girone C, 33a giornata: il Trapani prova a rialzarsi con la Cavese

Al via la 33a giornata del Girone C di Serie C, con il Trapani che dopo quattro sconfitte di fila ci prova con la Cavese. Domani il Catania che, al contrario, cerca la terza vittoria di fila col Crotone.

IL PROGRAMMA

Sabato 22 marzo 2025

Cavese – Trapani: ore 15.00





Sorrento – Latina: ore 15.00

Juve U23 – Foggia: ore 17.30

Domenica 23 marzo 2025

Catania – Crotone: ore 12.30

Giugliano – Messina: ore 15.00

Monopoli – Casertana: ore 15.00

Lunedì 24 marzo 2025

Avellino – Potenza: ore 20.30

Benvento – Picerno: ore 20.30