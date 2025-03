Serie D, Campanella (Nissa): “Promesse mantenute. E se agganciamo i playoff…”

Da neopromossa sta vivendo un’ottima stagione in Serie D girone I: ci riferiamo alla Nissa che occupa il sesto posto, appena alle spalle della zona play off. I biancoscudati sono guidati in panchina da Giovanni Campanella, con lui abbiamo fatto il punto della situazione in esclusiva per Stadionews.

Dove può arrivare questa Nissa? La quota salvezza è quasi raggiunta e i play off sono vicini…

“Ovviamente spero che riusciremo ad arrivare il più in alto possibile, intanto andiamo avanti partita dopo partita e alla fine tireremo le somme. Quando sono arrivato la squadra era in bassa classifica, abbiamo lavorato veramente tanto e bene e adesso siamo sesti che è già una posizione importante. Ribadisco, se riusciremo ad arrivare più in alto tanto meglio”.





Siete reduci da una vittoria netta contro l’Igea che era a pari punti con voi. Che partita è stata?

“Una bella partita giocata bene da parte di entrambe. Loro hanno dimostrato ancora una volta di essere un’ottima squadra che non si dà mai per vinta. Hanno risposto colpo su colpo, hanno dimostrato di sapere giocare a calcio e penso che chi abbia visto la partita si sia divertito. Dal canto nostro abbiamo sfornato una grande prestazione sotto ogni punto di vista, la vittoria è stata meritata”.

Anche se non arrivassero i play off, la stagione si può definire più che positiva?

“L’obiettivo non erano i play off, ma la permanenza nella categoria. Quando sono arrivato ho promesso che avremmo lottato per ottenere una salvezza tranquilla e ci stiamo riuscendo. Ovviamente, se dovessi agganciare il treno dei play off, significherebbe avere fatto una grande impresa. Se invece non dovessimo arrivarci, non cambia nulla, il giudizio su questa seconda parte di campionato resta più che positivo”.

Adesso vi aspetta la sfida contro la Scafatese terza in classifica…

“Ha detto bene, sono la terza forza del campionato e sono stati costruiti per tentare di vincerlo. La Scafatese è una squadra forte e giocare a casa loro non è mai facile per nessuno. Ovviamente puntiamo ad ottenere un risultato positivo che fa classifica e fa morale”.

