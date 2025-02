Soleri, operazione al tendine d’Achille riuscita: “Non vedo l’ora di tornare”

Edoardo Soleri si è operato in Finlandia: è proprio l’attaccante dello Spezia ad aggiornare i tifosi sulle sue condizioni dopo il grave infortunio subito che lo ha costretto a terminare anzitempo la sua stagione.

“Operazione andata bene. Non vedo l’ora di tornare. Grazie a tutti per il sostegno. Ci vediamo presto in campo!!!“, ha scritto Soleri su Instagram.

L’intervento si è svolto presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku: per Soleri adesso inizia un lungo percorso di recupero e riatletizzazione. Non potrà essere disponibile prima della stagione 2025/26.





Tra i messaggi di pronta guarigione c’è anche un eroe della promozione in Serie B con il Palermo, vale a dire Roberto Floriano, che ha commentato con il simbolo dei muscoli sotto il post di Soleri.