Spezia, D’Angelo: “Il Palermo ha giocato una partita difensiva. Noi eravamo lì a picchiare”

Luca D’Angelo, allenatore dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Modena ed è tornato a parlare del pari ottenuto in extremis contro il Palermo.

”Il Palermo ha giocato una partita prettamente difensiva, finendo molte volte alle corde pur rimanendo in piedi anche se sembrava stesse cadendo. Noi eravamo lì a picchiare e alla fine abbiamo raccolto i frutti nella parte finale meritando il pareggio”, ha commentato il tecnico.

D’Angelo ha elogiato il nuovo acquisto Gianluca Lapadula, arrivato in Liguria proprio nella sessione di mercato invernale: “Fa movimenti diversi da quelli a cui siamo abituati noi, ma io non ho niente da insegnargli. È un ragazzo intelligente, conosce il calcio e abbiamo lavorato su alcune cose. È un professore dell’area di rigore, col Palermo volevo fargli fare solo un pezzo di partita, ma non potevo levarlo.”





L’allenatore ha inoltre speso alcune parole anche per il suo attaccante Colak: “È entrato molto bene con il Palermo, è un giocatore serio, forte, con grande dedizione e mi piace tantissimo. Si parla spesso del gruppo ma il gruppo è fatto di singole persone e Antonio è un esempio di grandissima personalità”.

