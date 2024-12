Taranto: respinto il ricorso sulla penalizzazione: il comunicato della Figc

La Corte Federale d’Appello, tramite un comunicato ufficiale sul sito della Figc, ha respinto il ricorso del Taranto sulla penalizzazione di quattro punti in classifica. Confermate anche le sanzioni di inibizione per il presidente Massimo Giove e per l’amministratore delegato Salvatore Alfonso.

IL COMUNICATO UFFICIALE

La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il ricorso del Taranto (Girone C di Serie C) avverso la sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, confermando anche le sanzioni di 4 mesi di inibizione per Massimo Giove e Salvatore Alfonso, rispettivamente presidente e amministratore unico del club.

La società era stata sanzionata dal Tribunale Federale Nazionale lo scorso 5 novembre a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C. per il mancato pagamento, entro il termine del 1° agosto 2024, degli emolumenti in favore dei tesserati nonché degli altri compensi relativi alla mensilità di giugno 2024.





