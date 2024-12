Catania, Pannitteri: “Ci sono ancora 20 partite, per il primo posto non è finita”

Francesco Pannitteri, ex calciatore del Catania, è stato intervistato ai microfoni di Telecolor. L’ex calciatore ha commentato questa prima parte di stagione del club rossazzurro e le possibilità di promozione a fine campionato.

“Ci sono 20 partite ancora, non direi che è chiuso il discorso primo posto per il Catania – ha ammesso – . Ha vinto a Taranto ma le gare non sono mai semplici. Non dimentichiamo che il Taranto ha battuto squadre come l’Avellino in trasferta ed il Cerignola. Non era facilissima inizialmente questa partita, il Catania ha giocato con il piglio giusto, molto concentrato e determinato, mettendo subito la gara nel binario giusto”.

“Al ‘Massimino’ deve giocare con più coraggio, aggredire maggiormente gli avversari nella loro metà campo, deve cambiare atteggiamento e sicuramente i gol arriveranno perchè ci sono in rosa attaccanti che possono garantire un certo numero di gol”.





