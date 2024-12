Palermo, tutti insieme “appassionatamente”: il ritiro servirà?

Il Palermo va in ritiro, un evento raro nell’era di City Group ma con un precedente molto recente. Nella scorsa stagione, dopo la sconfitta con lo Spezia, la proprietà optò per il ritiro punitivo: un provvedimento che produsse risultati alterni. Nel match successivo, i rosanero ottennero un pareggio casalingo contro l’Ascoli, ma da lì seguirono due vittorie consecutive, prima contro il Südtirol e poi nel turno preliminare dei playoff contro la Sampdoria.

Negli ultimi anni, soltanto una volta era stata presa una decisione simile, nella stagione 2020/21, prima del derby contro il Catania. Per trovare altri episodi di ritiri, bisogna tornare all’epoca di Maurizio Zamparini, dove invece era una pratica abbastanza frequente, soprattutto negli anni più difficili della sua gestione.

Uno dei ritiri più significativi risale all’ottobre 2014, quando il Palermo, allora in Serie A, incassò una pesante sconfitta per 3 – 0 in casa dell’Empoli. Zamparini, infuriato, decise di portare la squadra in ritiro dichiarando: “Li voglio vicino a casa mia per dieci giorni. Visto che non posso andare io da loro, porto la squadra qui da me”.





La decisione si rivelò efficace: i rosanero superarono il Cesena per 2 – 1, abbandonando il penultimo posto in classifica. Un anno dopo, nell’ottobre 2015, il copione si ripeté: dopo quattro sconfitte consecutive, Zamparini mandò il Palermo in ritiro a Gradisca d’Isonzo per preparare la sfida contro il Bologna, allora fanalino di coda con soli tre punti. Anche in questo caso, il ritiro portò fortuna, con il Palermo che si impose sui rossoblu.

Un altro momento delicato della storia recente dei rosanero fu nel febbraio 2018, in Serie B. Il Palermo, reduce da tre sconfitte consecutive contro Empoli, Foggia e Perugia, fu mandato in ritiro con l’obiettivo di ritrovare compattezza. Tuttavia, il ritiro non produsse immediati risultati, con un deludente pareggio contro la Pro Vercelli al ritorno in campo. La vittoria arrivò solo nel turno successivo, contro l’Ascoli.

