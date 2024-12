“Dietro la Curva”, il 23 dicembre la prima del nuovo docufilm di Dario Cangemi

Dopo il mediometraggio “Allontanarsi dalla linea” il giovane regista palermitano Dario Cangemi torna a presentare una sua nuova opera: si tratta di “Dietro la Curva”, docufilm che racconta la storia di Giuseppe Zanghi, 43enne gestore di un chiosco fuori dallo stadio “Renzo Barbera”.

La prima del docufilm sarà presentata a Palermo il 23 dicembre alle ore 21.30 presso la Sala Grande del Cinema Rouge et Noir, presso piazza Giuseppe Verdi.

A partecipare alla realizzazione del film sono stati Dario Cangemi (regia), Giacomo Scinardo Tenghi (musiche originali), Luca Caputi (montaggio), Valerio Fra (fotografia), Stefano Marrone e Matteo Tarragoni (sound design e mix), Mario Tessitore (trailerlist), Andrea Vacanti (colorlist), Elisa Carosi (fotografia di set).





“È stato un grande privilegio poter raccontare la storia di Giuseppe“, afferma Dario Cangemi. “Un racconto che mi ha completamente coinvolto fin dal primo nostro incontro. Al centro della mia ricerca c’è prima di tutto l’uomo, la sua realtà. Mi sono poi avvicinato al suo mondo con discrezione, cercando di ‘scomparire’ il più possibile per osservare la sua quotidianità. Una vita che, pur appartenendo a un contesto popolare, racchiude un’esigenza profonda che spesso sfugge agli occhi dei più. Come spesso accade nel mio lavoro, è stata anche un’opportunità per esplorare parti di me stesso, come se ci conoscessimo da sempre e avessimo semplicemente avuto bisogno di ritrovarci”.