Parla Bruno Tedino. Il tecnico del Palermo, di ritorno dall’esonero dello scorso aprile, fa il punto della situazione su programmi, obiettivi e linee guida per la nuova stagione in un’intervista alla TGR Sicilia: “Cosa mi ha convinto a tornare? Io con il presidente ho parlato di idee e progetti futuri, di quelle che possono essere le ambizioni e la costruzione delle basi di questa squadra e su questo ci siamo trovati d’accordo anche con il direttore Foschi”.

Intervistato da Manlio Mezzatesta afferma: “Lavorare con meno pressione? Credo che il blasone di Palermo sia sufficiente per creare comunque aspettative e pressioni. Bisogna essere intelligenti. Noi dobbiamo far capire che lavoriamo a medio-lungo termine in maniera intelligente: non sempre si vince con i nomi e i cognomi… si vince anche con organizzazione e le idee”.

E sulle questioni di campo dice: “Terzini e difesa a 4? Sì siamo orientati a questo tipo di lavoro e assetto, ma credo siano molto importanti gli sviluppi, il lavoro in campo e seguire le direttive di uno staff. I giocatori rientrati dai prestiti? Sono entrati in campo con il giusto intendimento e la voglia di lavorare in una certa maniera, questa è la cosa più importante”.

