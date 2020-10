I rosanero di Boscaglia dovranno attendere per la prima vittoria in campionato. Finisce in pareggio: 0 a 0 tra Teramo e Palermo.

Il Giornale di Sicilia premia le prodezze di Pelagotti e la fase offensiva del neo acquisto Rauti. Ecco i voti: Pelagotti 7,5, Somma 6, Lancini 6, Marconi 6, Doda 6, Accardi 6,5, Odjer 6, Martin 6,5, Palazzi s.v., Broh 6, Valente 6, Saraniti 6, Lucca 6, Rauti 7, Floriano s.v.

Per la Gazzetta dello Sport il migliore è Pelagotti. Ottima prestazione anche dei nuovi Rauti, Marconi e Valente. Premio alla regia di Martin e a Boscaglia. Ecco i voti: Pelagotti 7, Somma 6, Lancini 6, Marconi 6.5, Doda 5,5, Accardi 6, Odjer 6, Martin 6,5, Palazzi s.v., Broh 6,5, Valente 6,5, Saraniti 6, Lucca 5,5, Rauti 6,5, Floriano s.v.

Il Corriere dello Sport mette al primo posto Pelagotti. Voto più basso al difensore Doda. Ecco i voti: Pelagotti 7, Somma 6, Lancini 6, Marconi 6.5, Doda 5,5, Accardi 6, Odjer 6, Martin 6,5, Palazzi s.v., Broh 6,5, Valente 6,5, Saraniti 6, Lucca 6, Rauti 6,5, Floriano s.v.

