Sulle pagine del Giornale di Sicilia di oggi, l’analisi della partita tra Palermo e Teramo di Carlo Brandaleone. Il giornalista evidenzia la mancanza di gol rosanero nelle prime partite, ma ammette anche che quella rosa è una squadra nettamente migliorata rispetto a quella che ha perso contro il Teramo.

“E’ stata una bella partita e questo basta per promuovere il Palermo”. Scrive Brandaleone che loda inoltre le prodezze in porta di Pelagotti e la prima discesa in campo di Rauti, attaccante che ha dimostrato sin da subito personalità e competenza. Per Boscaglia, però, ora è il momento di “scelte delicate”.





Nonostante la solidità di ieri, sarà difficile per l’allenatore schierare lo stesso modulo dopo il rientro di Crivello e Corrado. Discorso a parte, infine, merita Martin: da sempre fuori dalle gerarchie di Boscaglia, ieri ha dimostrato con personalità di poter dare un contributo. Una freccia in più al suo arco.

