TMW – “Palermo, idea Badelj per il centrocampo”

Prosegue il lavoro del Palermo sul fronte mercato, con diversi nomi che continuano a circolare in vista dei prossimi innesti. Uno dei reparti che il ds Osti cercherà di rinforzare sarà il centrocampo.

In tal senso, tra le novità dell’ultima ora spunta l’ipotesi Milan Badelj. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il centrocampista croato potrebbe rappresentare un’opzione interessante per dare esperienza e qualità al reparto. Reduce dall’addio al Genoa, dove ha collezionato 156 presenze, Badelj vanta una lunga militanza in Serie A e potrebbe rivelarsi un innesto importante.

Intanto, sul fronte delle altre operazioni, per Augello si attende il via libera dal Manchester, ma l’accordo con il giocatore — in scadenza — sarebbe già stato raggiunto. Avanzata anche la trattativa per Palumbo: possibile l’inserimento di Saric come contropartita tecnica al Modena per favorire l’arrivo del fantasista in Sicilia.





