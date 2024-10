Toscano: “Buona prestazione del Catania, in questo campionato non c’è nulla di scontato”

“Non c’è nulla di scontato in questo campionato e anche questa partita non è stata facile, come tutte quelle del girone“. Rimane pacato Domenico Toscano dopo la vittoria contro l’Altamura: la terza di seguito per il Catania.

Il tecnico è intervenuto a Telecolor per dare la sua opinione. “Noi abbiamo fatto una buona prestazione, i ragazzi erano convinti di poter dare continuità di prestazione e risultato e hanno giocato un ottimo primo tempo”,

“Magari hanno concesso qualche metro in più all’avversario nella ripresa, senza lasciargli però grandi occasioni. Dobbiamo continuare c’è tanto da lavorare ma la squadra recepisce ed è disponibile”, conclude