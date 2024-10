Filippi al GdS: “Brunori è forte, ma gli altri adesso lo conoscono”

“Adesso, come è normale che sia, le squadre hanno preso contromisure perché Brunori non è più una sorpresa“. Questa l’opinione sul momento “no” di Brunori di Giacomo Filippi.

Il tecnico ex Palermo, intervistato dal Giornale di Sicilia, ha esposto il suo pensiero sulla situazione. “Un attaccante di assoluto valore, uno dei migliori del panorama e viene attenzionato in maniera diversa”.

“Concorrenza con Henry? Per un professionista come lui è la cosa più bella che ciu possa essere. Deve essere uno stimolo, non credo possa creare disturbi. Tra l’altro Dionisi, che conosco, saprà secondo me gestire l’uno e l’altro nella maniera migliore per ottenere il massimo risultato”, conclude.