Italia, Spalletti: “Stasera bisogna prendere in mano la partita nonostante le difficoltà”

“Speriamo si arrivi alla pace in questo pezzo di terra“. Il ct dell’Italia, Luciano Spalletti, si presenta con un messaggio positivo e di pace prima della sfida di stasera contro Israele. Poi, il match.

“Il gruppo sta lavorando con grande impegno sulla retta via e col sudore, il sacrificio e l’attaccamento alla maglia – spiega -. Le difficoltà sono molteplici, ogni tipo di crescita non è mai facile”.

“Bisogna riproporre quanto fatto in queste due partite. Nel calcio un episodio può buttare all’aria tutto quanto. C’è sempre da imparare. Spero che la squadra riesca a prendere in mano la partita, non avranno lo stesso atteggiamento dell’andata o della gara con la Francia”.