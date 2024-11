Toscano: “Col Trapani dovevamo dimostrare di avere gli attributi”

“Il pezzettino in più che mancava l’ho visto nella prestazione e nella concentrazione della squadra”.

Queste le parole di Toscano dopo la vittoria del suo Catania nel derby col Trapani. Secondo il tecnico, c’era “voglia di ritornare alla vittoria e regalarla ai tifosi” .

“Dovevamo dimostrare anche a noi stessi di avere gli attributi, perchè venivamo da un momento non positivo. In una piazza come Catania devi avere questo tipo di reazione”, conclude.