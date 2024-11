Palermo, Verre: “Abbiamo raccolto pochi punti, dobbiamo star zitti e pedalare”

Secondo Valerio Verre, la sosta “arriva al momento giusto e ci permette di allenarci duramente”. Questo il pensiero del centrocampista in un’intervista rilasciata a TgS.

Verre da mea culpa. “Abbiamo raccolto pochissimi punti nelle ultime gare, dobbiamo rimetterci sotto per preparare la prossima partita con la Sampdoria”.

“Dobbiamo stare zitti e pedalare – prosegue – . È un momento complicato per i punti raccolti rispetto quanto prodotto in campo. Dobbiamo fare più punti possibili da qui in avanti”.