Trapani, malore per Antonini dopo il derby perso contro il Catania

Valerio Antonini, patron del Trapani, ha accusato un malore dopo il derby contro il Catania, vinto dagli etnei per 2 – 1. L’imprenditore ora sta bene, “nulla di preoccupante”, viene sottolineato dalla società granata.

Il proprietario del Trapani, al termine della partita persa dai granata, ha accusato un lieve malore. “La società tranquillizza – è scritto sulla nota – i propri sostenitori sulle condizioni di salute del presidente che a fine gara ha dovuto, causa lieve malore, farsi visitare dallo staff sanitario negli spogliatoi”. Dopo il contollo Antonini è ripartito per Trapani.

Non è un periodo facile per il Trapani, che ha perso tre delle ultime quattro partite. Salvatore Aronica potrebbe tornare in discussione, ma l’ultima parola spetta sempre al patron Antonini.





