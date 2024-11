Italia, Spalletti: “Abbiamo sbagliato solo con la Svizzera, mi reputo responsabile”

Parla Luciano Spalletti. Alla vigilia della partita di Nations League contro la Francia, il ct della Nazionale Italiana ha parlato in conferenza stampa per presentare l’incontro.

“Non so qual è il mio bilancio, penso che si sia sbagliata una partita, quella con la Svizzera – afferma Spalletti -. Quella è la cosa a cui faccio riferimento, mi reputo responsabile di una sconfitta, per cui abbiamo cercato di fare cose differenti. Si tratta di una partita, le altre bene o male sono state partite come tante. Quella sconfitta non me la fa dimenticare niente e nessuno, neanche una qualificazione al mondiale”.

Sulla partita: “Alla Francia gli verrà facile tentare di vincere la partita, noi non dobbiamo fare riflessioni. Sono sicuro che andremo a fare la partita che dobbiamo fare, proprio per dedicarla a tutte quelle persone che ci vogliono bene”.