Palermo, possesso palla e lavoro individuale: altro giorno di allenamenti a Torretta

Il Palermo continua ad allenarsi durante la sosta delle Nazionali: il club rosanero guidato da Alessio Dionisi ha svolto una seduta di allenamento pomeridiano anche di sabato.

“Dopo un avviamento motorio e tecnico, i rosanero hanno effettuato un lavoro specifico per reparti e un’esercitazione sul possesso palla. A concludere la seduta esercizi tecnico-tattici individuali”, si legge nel comunicato del club rosanero.

Una sosta lunghissima per i rosanero: la partita contro il Frosinone è stata giocata di venerdì, mentre quella con la Sampdoria è in programma domenica 24 novembre, come posticipo delle 17.15-