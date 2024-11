Palermo, contro la Samp è ballottaggio in avanti: in tre per guidare l’attacco

Il simbolo rosanero che ha segnato una caterva di reti, il gigante d’attacco o l’acquisto più costoso dell’era City. In tre, Brunori, Henry e Le Douaron, scalpitano nel Palermo per prendere le redini del reparto offensivo nel prossimo incontro in programma con la Sampdoria.

Difficile che Dionisi intervenga sul modulo: si prosegue col 4-3-3 come sempre accaduto sin qui ed è ballottaggio a tre in avanti. Intanto c’è Brunori, che nelle ultime cinque uscite ha giocato appena 35 minuti ed è richiesto a gran vice dai tifosi. Vuole ritrovare spazio da totolarr, altrimenti il rischio è che diminuisca il valore di mercato.

Poi c’è Henry che è il preferito per forza fisica e per il buon spezzone giocato a Frosinone subrentrando a Le Douaron. Proprio quest’ultimo, invece, stavolta potrebbe accomodarsi inizialmente per poi entrare a match in corso spaccando la partita. Ne parla oggi il Giornale di Sicilia.