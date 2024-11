Repubblica – “Il mercato rosanero tra l’enigma attacco e la difesa in emergenza”

Chi resta? E chi va via? Se lo chiede l’edizione odierna di Repubblica che esamina le possibili intenzioni del Palermo in ottica calciomercato.

Gennaio non è poi così lontano e i rosa potrebbero scegliere di agire per dei correttivi. Intanto, a partire da Brunori che viene impiegato pochissimo ed è diventato un rebus. L’attaccante è uscito dai radar ed è sicuramente da reinserire con costanza. Oppure, per quanto dolorosa, sarebbe meglio la separazione.

Di Francesco ha ancora un anno di contratto e in difesa, invece, chi potrebbe cercare nuovi lidi sono Peda e Buttaro, magari per maturare (soprattutto il polacco). Anche su Saric potrebbero esserci incognite, ma il centrocampo orfano di Blin impone dei ragionamenti. Lucioni e Nedelcearu sono in scadenza a giugno. Desplanches, invece, è la certezza e non si tocca.