Baldini: “Perché parlo dei miei sogni? Ma fatevi i cavoli vostri”

“Ogni tanto mi chiedono: ma perché continui a parlare dei tuoi sogni di promozione in B e in A? Io rispondo: ma perché non vi fate i cavoli vostri?”.

La grinta di Silvio Baldini, intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro l’Arezzo per fare il punto sulle ambizioni e sulle speranze del suo Pescara.

“Se non succede e mi deridono a me non interessa. Sarò libero di sognare la B e la A? Noi lavoriamo tanto. Quando il 15 di luglio dissi che volevo prima la B e poi la A sicuramente qualcuno pensò che avevo preso un colpo di sole. So che rischi le brutte figure, ma a me non interessa.