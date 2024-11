Tedino: “Palermo un po’ indietro, ma Dionisi è un tecnico importante”

Bruno Tedino, ex allenatore del Palermo tra il 2017 e il 2018, è stato intervistato per Pianeta Serie B e ha parlato del campionato, soffermandosi sui rosanero, che non riescono a fare il salto di qualità e sono reduci dal pari contro il Frosinone.

“Gli allenatori non hanno la bacchetta magica – afferma – . Io penso che Dionisi sia un tecnico molto importante, molto bravo e intelligente. Normale che una piazza come Palermo, che conosco molto bene, voglia i risultati subito, ma questo non è possibile. Anche se, sinceramente, il Palermo è un po’ indietro nella tabella di marcia”.

Tedino parla anche del percorso di Sebastiano Desplanches, che ha allenato a Trento: “Era una ragazzo che non aveva mai giocato prima e noi avevamo puntato su di lui nonostante fosse un classe 2003. È un portiere molto moderno, forte, oltre ad essere un ragazzo molto positivo ed un gran lavoratore. Secondo me può fare la Serie A, senz’altro”.





LEGGI ANCHE

PALERMO, I NUMERI DEL BILANCIO

PALERMO, 11 MILIONI INVESTITI NEL CALCIOMERCATO

PALERMO, APPROVATO IL BILANCIO