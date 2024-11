Gran Galà del Calcio 2023/24: Desplanches, Segre e Brunori inseriti nella top 11

Tre giocatori del Palermo saranno premiati durante il Gran Galà Calcio del Calcio Italiano, riservato ai migliori atleti della stagione calcistica 2023/24. L’evento si terrà lunedì 18 novembre e andrà di scena presso Villa Egidio, in località Borgo Grappa (LT). Un premio diventato negli anni uno dei più importanti nel panorama nazionale.

Tre rosanero sono stati inseriti nella top 11 della Serie B. Sebastiano Desplanches è stato incluso come miglior portiere, “un riconoscimento che sottolinea le sue prestazioni di altissimo livello tra i pali”. Jacopo Segre è stato premiato come uno dei migliori centrocampisti centrali del campionato, “grazie alla sua costanza e capacità di dare equilibrio alla squadra”. Matteo Brunori è stato incluso come uno degli attaccanti migliori, “confermando il suo ruolo centrale nell’attacco rosanero”.

TOP XI – Serie B

Portiere: Sebastiano Desplanches (Palermo)

Terzino Destro: Cimino Baldovino

Terzino Sinistro: Gianluca Di Chiara

Difensori Centrali: Matteo Bianchetti e Paolo Rozzio

Centrocampisti Laterali: Daniele Verde e Anthony Partipilio

Centrocampisti Centrali: Jacopo Segre (Palermo) e Mattia Valoti

Attaccanti: Massimo Coda e Matteo Brunori (Palermo)

Allenatore: Fabio Pecchia





