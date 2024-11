Bilancio Palermo, 11 milioni investiti nel calciomercato. E l’obiettivo? Ancora i playoff

C’è spazio anche per il presente e futuro nel bilancio approvato dall’assemblea dei soci del Palermo, che ‘copre’ la stagione 2023/24. Nel documento sono indicate le cifre relative al calciomercato estivo condotto dal direttore sportivo De Sanctis e gli obiettivi per il campionato in corso.

Le cifre del calciomercato estivo

Sotto la voce “Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (il 30 giugno 2024, ndr.)” viene analizzata la sessione estiva di calciomercato. Nove giocatori sono stati acquistati a titolo definitivo (Appuah, Blin, Di Bartolo, Gomis, Le Douaron, Nikolaou, Pierozzi, Sirigu e Verre), due sono arrivati in prestito (Henry e Baniya). Sono state dieci le cessioni: Aurelio (prestito), Broh, Corona (prestito), Damiani (prestito), Devetak, Fella (prestito), Graves (prestito), Pigliacelli, Soleri e Stulac (prestito).

Il Palermo ha speso 11,5 milioni di euro per i giocatori acquistati a titolo definitivo, mentre 700mila euro per Henry e Baniya, arrivati in prestito. Il totale dei costi per il calciomercato estivo è quindi stato di 12,2 milioni. Dalle cessioni, invece, il club rosa ha incassato 1,4 milioni. Tutti i dati saranno approfonditi nel prossimo bilancio, da approvare nel 2025, relativo alla stagione corrente.





Tra i ricavi già consolidati, nel bilancio vengono indicati gli introiti relativi alla campagna abbonamenti 2024/25, che hanno registrato un lieve incremento rispetto alla stagione precedente. Sono state 13.680 le tessere vendute, mentre per il campionato 2023/24 erano state 12.603.

Gli obiettivi stagionali

Dal bilancio emerge anche la visione della società in merito al campionato in corso. Spesso il Palermo è stato criticato per la poca chiarezza nella comunicazione degli obiettivi, ma nel documento viene specificato quale deve essere il percorso per la stagione 2024/25.

Si cita testualmente: “Gli obiettivi sportivi per la stagione in corso sono mirati al raggiungimento di un adeguato livello competitivo del campionato di Serie B e, per quanto riguarda la campagna trasferimenti, sono state condotte operazioni, nel periodo luglio/agosto dell’anno corrente, con la finalità di creare una rosa della prima squadra e una composizione del settore tecnico in grado di affrontare in modo adeguato e strutturato il campionato di Serie B, con l’obiettivo di partecipare ai playoff“.

Tra gli intenti futuri da perseguire c’è quello che riguarda il settore giovanile. Nel bilancio viene indicato che il vivaio rappresenterà uno dei punti di attenzione nei prossimi anni, “nell’auspicio di un potenziamento della capacità di far crescere nuovi talenti da inserire in prima squadra“.

