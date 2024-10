Trapani, Antonini: “Arbitro inadeguato, perché non c’è il Var? Ma complimenti all’Avellino”

Valerio Antonini commenta la sconfitta del suo Trapani contro l’Avellino: il presidente granata ha prima fatto i complimenti al club irpino, per poi scagliarsi contro l’arbitraggio, a suo parere non all’altezza.

“È stata una bellissima partita, faccio i complimenti all’Avellino perché è una squadra importante – si legge su AvellinoToday -, ben preparata e fisicamente molto forte. Lotterà fino all’ultimo per vincere”.

“Non ho mai parlato di arbitri da quando sono presidente – continua Antonini -, però questa sera sono state fischiate cose senza alcun senso per entrambe le squadre, ha dato un rigore inesistente che in un momento chiave della partita ha indirizzato il risultato in maniera determinante”.





Anche in Lega Pro serve l’ausilio della tecnologia: “Devo dire che non capisco perché non ci sia il VAR in Serie C . Ho già scritto al presidente Marani, è una pecca da correggere immediatamente perché è evidente che l’arbitro fosse inadeguato per il livello della partita. Spero che venga fermato per un po’.