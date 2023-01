MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Spazio a Palermo – Bari, valevole per la ventunesima giornata di Serie B, e in particolare alla sfida tra i due bomber: Matteo Brunori e Walid Cheddira. Storie diverse che si intrecciano questa sera al Renzo Barbera.

Tuttosport riporta nell’edizione odierna la storia dei due protagonisti di giornata: quella del bomber del Palermo, 10 gol all’attivo, nativo di Macaé ma cresciuto in Umbria. L’inizio travagliato di carriera a Foligno, Reggiana e Pro Patria per poi scendere in Eccellenza. Dal 2018 il passaggio a Parma, la svolta Arezzo e le delusioni Pescara, Juventus e Entella, fino ad arrivare ai record e alla consacrazione di Palermo.

Storia calcistica particolare anche per Cheddira, capocannoniere con 12 gol segnati fino a questo momento, nato nelle Marche da genitori marocchini e con un padre calciatore di livello in patria. L’avventura della punta classe ’98 parte bene dalla Sangiustese in Serie D per poi essere, come successo per Brunori, preso dal Parma che non lo schiererà mai in campo. Successivamente le esperienze ad Arezzo, Lecco e Mantova per poi approdare nel 2021 a Bari dove continua a fare la differenza.

