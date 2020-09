L’Udinese torna in campo per un’amichevole importante contro una squadra di Serie B come il Venezia, allenato da Paolo Zanetti. Ma dove vedere la partita in diretta tv e in streaming?

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 17.00 di domenica 13 settembre e la gara sarà trasmessa in diretta tv su Udinese Tv, canale 110 del digitale terreste in Friuli-Venezia Giulia e Veneto.







In streaming, invece, la partita sarà visibile sul sito dell’emittente tv.

