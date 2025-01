Vasic: “C’è tanta rabbia, eravamo carichi e volevamo fare meglio. Ci dispiace”

“Ci dispiace. Il secondo gol ci ha tagliato le gambe”. Questa l’opinione di Vasic, intervenuto nel post gara della sfida persa con la Reggiana. Rammarico per il centrocampista del Palermo riguardo il risultato finale.

“Abbiamo fatto di tutto per riprenderla ma non ci siamo riusciti e non abbiamo dato continuità ai precedenti risultati – spiega -. Siamo, però, carichi e vogliamo prenderci la vittoria venerdì.

“C’è rabbia perché eravamo carichi e volevamo far meglio, ma un solo incontro non può cancellare quello che abbiamo fatto in queste settimane. Ora vogliamo dare continuità a Pisa.





Infine, i tifosi. “Come sempre erano tantissimi e ci dispiace veramente. Faremo di tutto col Pisa per portare gioia ai sostenitori. Una squadra alta in classifica che sta facendo bene, ma noi siamo il Palermo e dobbiamo giocare come sappiamo: con cattiveria e con rabbia”.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH