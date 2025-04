Bari – Palermo, Dionisi in conferenza stampa / VIDEO

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, ha presentato la sfida contro il Bari evidenziando l’importanza di mantenere un atteggiamento ambizioso ma equilibrato. Dopo una serie di buone prestazioni, invita la squadra a compiere un ulteriore passo avanti senza presunzione, consapevole che mancano sei partite decisive. Dionisi sottolinea la necessità di non farsi condizionare dagli alti e bassi esterni e di evitare gli errori di continuità del passato.

Sul piano tecnico, l’allenatore ha elogiato la crescita offensiva di Pohjanpalo e Le Douaron, fondamentali per migliorare l’efficacia sotto porta. In difesa restano in dubbio Nikolaou e Ceccaroni, ma Dionisi è pronto ad adattare un difensore destro se necessario, confermando la volontà di fare di necessità virtù senza recriminazioni per il mercato invernale.

A livello mentale, Dionisi vede una squadra solida, determinata a non abbassare la guardia. Ribadisce che ogni partita ha una storia a sé e che il Palermo deve crescere dagli errori, mantenendo sempre alta l’ambizione. L’obiettivo è ancora distante, ma raggiungibile partita dopo partita, con equilibrio, concentrazione e la voglia di migliorarsi costantemente.





DIONISI: “DOBBIAMO ESSERE AMBIZIOSI”