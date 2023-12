Vazquez: “Palermo, grazie per gli applausi. È stato emozionante”

Franco Vazquez ha lasciato un pezzo di cuore a Palermo. Il fantasista italo-argentino è tornato al “Renzo Barbera” in occasione della gara tra la squadra di Corini e la Cremonese e al momento della sostituzione è stato applaudito dai tifosi rosanero. Un gesto che non lo ha lasciato indifferente.

Il “Mudo” ha pubblicato una storia sui social per ringraziare: “Grazie a tutti i tifosi del Palermo per gli applausi. È stato emozionante vedervi di nuovo. Vi auguro il meglio per il futuro. Sempre nel mio cuore”, si legge.

Palermo è stata la tappa più importante della carriera di Vazquez, quella che lo ha lanciato nel calcio a grandi livelli. Il “Mudo” ha indossato la maglia rosanero per 109 partite, segnando 22 gol (alcuni veramente meravigliosi).

