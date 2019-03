ORE 21.46 – FINISCE IL PRIMO TEMPO. Venezia in vantaggio.

43′ p.t. – Ammonito Bellusci dopo un tentativo di gomitata di Bocalon. Il difensore rosanero reagisce male e mette le mani addosso all’attaccante del Venezia. Il numero 2 del Palermo ha rischiato il rosso.

40′ p.t. – Ammonito Bocalon per fallo su Murawski.

39′ p.t. – GOL DI BOCALON. Cambio di gioco da destra verso sinistra, Bruscagin crossa al volo di sinistro e l’attaccante del Venezia si infila tra gli immobili difensori rosanero e da due passi segna la rete dell’uno a zero.

31′ p.t. – Che occasione per Pinato. Bello schema su calcio d’angolo che libera il centrocampista solo al centro dell’area di rigore. Il numero 14, però, colpisce male e la palla finisce alta.

29′ p.t. – Brutto Palermo in questa prima mezz’ora di gioco. Poche idee, zero occasioni create, ritmo blando. Il Venezia si difende con ordine ed è pure più pericoloso in zona offensiva.

21′ p.t. – Buona potenziale occasione sprecata dal Palermo. Nestorovski in ripartenza prova a crossare due volte verso Puscas, chiude bene la difesa di casa.

20′ p.t. – Prima occasione importante del match. Bellusci respinge male dopo un cross dalla trequarti, Segre ne approfitta e calcia da fuori. Il tiro in diagonale finisce fuori di poco.

20′ p.t. – È di Nestorovski il primo tiro in porta del Palermo. La conclusione del rosanero, però, viene deviata e Vicario blocca con facilità.

19′ p.t. – Il Palermo non trova spazi nonostante il possesso palla.

11′ p.t. – Primo tiro verso la porta della partita. Il Venezia fa girare bene il pallone e libera Bocalon al limite dell’area. Il tiro a giro dell’attaccante finisce fuori.

8′ p.t. – Lo spartito della partita è abbastanza chiaro: il Palermo fa tanto possesso palla, il Venezia è ben chiuso nella propria metà campo.

4′ p.t. – Prova a rispondere il Palermo. Bel cross teso di Trajkovski che però non trova rosanero pronti a intervenire verso la porta.

2′ p.t. – Subito aggressivo il Venezia. Segre scende sulla destra e crossa forte dentro l’area di rigore, bene Bellusci in copertura.

ORE 21.00 – INIZIA LA PARTITA. Palermo che attacca dalla sinistra verso destra.

ORE 20.58 – Le squadre entrano in campo. Palermo in maglia rosa e pantaloncini bianchi, Venezia in completo nero.

ORE 20.46 – I giocatori sono rientrati negli spogliatoi. Fra poco l’ingresso in campo.

ORE 20.30 – Squadre in campo per il riscaldamento.

VENEZIA – PALERMO: I PRECEDENTI

Al Palermo servono i tre punti per rimanere nella scia del Brescia capolista. Il Venezia, però, ha cambiato allenatore in settimana e Serse Cosmi non ha nessuna voglia di fare regali al suo debutto sulla panchina dei lagunari.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle ore 21.00, stadio “Pier Luigi Penzo”):

VENEZIA (3-5-2): Vicario; Coppolaro, Modolo, Fornasier; Zampano, Segre, Bentivoglio, Pinato, Bruscagin; Citro, Bocalon. A disposizione: Facchin, Lezzerini, St. Clair, Zennaro, Besea, Mazan, Di Mariano, Schiavone, Lombardi, Cernuto, Vrioni.

Allenatore: Serse Cosmi.

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Jajalo, Chochev; Trajkovski; Puscas, Nestorovski. A disposizione: Pomini, Alastra, Accardi, Lo Faso, Moreo, Ingegneri, Falletti, Fiordilino, Szyminski, Pirrello, Haas.

Allenatore: Roberto Stellone.

ARBITRO: Riccardo Ros (Pordenone).

Assistenti: Niccolò Pagliardini (Arezzo) – Fabrizio Lombardo (Sesto San Giovanni).

Quarto ufficiale: Daniel Amabile (Vicenza).

LEGGI ANCHE

GDS – “PALERMO A CACCIA DI UN SUCCESSO PER LA CLASSIFICA E PER LA SOCIETÀ”

GAZZETTA – “STELLONE-COSMI, CHE SFIDA”. MOREO, LA CARTA DA CALARE IN CORSA

COSMI: “PALERMO? A STELLONE NIENTE REGALI”