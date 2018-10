Piedi per terra… ma non troppo. Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, parla delle aspettative e delle prospettive del club veneto dopo la buona partenza in campionato e non si nasconde: “La società sta cercando di infondere ambizione, voglia di guardare sempre più in alto. Che vuol dire provare ad andare in Serie A. Cittadella è una realtà piccola ma piena di qualità”.

—> IL PALERMO E SKY AL CENTRO PADRE NOSTRO: IL PROGRAMMA

Intervistato da RMC Sport Netowrk ammette: “Certamente un traguardo non facile, ma chi arriva da noi percepisce subito la serietà, la mentalità e la compattezza della proprietà. Ovviamente il primo grande obiettivo per noi è quello di mantenere questa categoria. Nel corso del campionato poi verificheremo se, da parte nostra, ci sarà stata un’ulteriore crescita sulla base dei risultati importanti ottenuti nello scorso torneo”.

Sul campionato poi aggiunge: “Sarà un torneo diverso dal solito, con il format resta a 19 squadre ci saranno meno partite e ognuna di queste sarà determinante. In passato qualche errore lo potevi recuperare, adesso diventa tutto più difficile anche se l’impatto è stato positivo. Siamo stati bravi a mantenere degli equilibri”.

LEGGI ANCHE

CHI É MARCO BOGARELLI, IL MANAGER DEI DIRITTI TV ACCOSTATO AL PALERMO

PALERMO, BILANCIO APPROVATO (IN PROFONDO ROSSO)

ZAMPARINI: “STANCO DI PALERMO E DEL CALCIO”

GDS – CESSIONE PALERMO: SPUNTA IL NOME DI BOGARELLI. E PONTE…