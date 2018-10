Una giornata all’insegna della cultura, dell’incontro, dell’arte e anche dello sport. Questi i temi del pomeriggio in programma venerdì 12 ottobre alle ore 15 al centro “Padre Nostro” fondato a Brancaccio da Padre Pino Puglisi, dove sarà presenta anche una delegazione del Palermo calcio.

L’evento si svolge nell’ambito dello Sky Arte festival, organizzato dall’emittente il 12 e 13 ottobre per onorare l’anno 2018 di Palermo come Capitale italiana della cultura. Presenti anche i giornalisti di Sky Sport Gianluca Di Marzio e Dario Massara, moderati da Alessandra Turrisi del Giornale di Sicilia.

Il titolo dell’incontro sarà proprio “L’arte di far crescere i talenti”. Un pomeriggio all’insegna dello sport, dedicato al dialogo e al gioco, per riflettere sul valore educativo e sull’opportunità di far emergere il proprio talento sul campo.

